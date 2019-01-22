Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,02% и составил 2 468,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,11% до отметки 1 761,84.

Бумаги Сбербанка поднялись на 0,38%, «Газпрома» — на 0,13%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,27%, «АЛРОСы» — на 2,49%, Московской биржи — на 0,32%.



«Российский рынок акций во вторник остался в зоне слабых продаж. У рынка по-прежнему мало ориентиров, но раз нет яркого негатива, то выходить из позиций никто и не торопится. Индекс Мосбиржи консолидируется в пределах коридора 2 450—2 480 пунктов, он довольно широк и оставляет варианты для движения, однако на текущий момент нет четких тенденций. Индекс РТС находится довольно высоко, у 1 168 пунктов. Если здесь в ближайшие сутки-двое не появится оснований для направленного движения, то «медведи» начнут коррекцию», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

