Четыре человека утром во вторник ограбили одно из парижских подразделений банка Milleis, расположенное неподалеку от резиденции президента Франции — Елисейского дворца.

Как сообщает телеканал BFMTV, четыре вооруженных человека проникли в помещения банка, связали сотрудников и принялись опустошать сейфы.

Обчистив 30 ячеек, злоумышленники скрылись. Общая сумма до сих пор не установлена, она измеряется тысячами евро.

По информации телеканала, сигнал о происшествии в здании банка поступил лишь к полудню. Люди оставались связанными около трех часов.

Расследованием занимается парижское подразделение по борьбе с организованной преступностью.