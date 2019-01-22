Почта Банк ввел новый тарифный план «Активный» для активных клиентов, благодаря которому они смогут получать специальные условия по кредитам, вкладам и сберегательным счетам. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Совершая покупки и платежи на сумму от 10 тыс. рублей в месяц с помощью любой дебетовой или кредитной карты Почта Банка, а также в «Почта Банк Онлайн», клиент может получить выгоду в виде снижения процентной ставки по кредиту на 2%, а также увеличения процента на остаток на сберегательном счете на 1% и по вкладу — на 0,25%.

«При этом клиент может воспользоваться всеми тремя специальными предложениями одновременно», — отметили в банке.

Особые условия действуют для кредитов и вкладов, открытых с 22 января 2019 года. Они активируются автоматически с первого числа каждого месяца, если в предыдущем месяце клиент совершил расходные операции на 10 тыс. рублей.

Если клиент использует несколько карт, то при подсчете совершенных за месяц операций обороты по ним суммируются. При этом не учитываются операции по снятию наличных, переводам физическим лицам, приобретению денежных средств и финансовых инструментов, погашению кредитов, оплате туристических услуг и оплате в категории «игры» в социальных сетях.