Кредит Урал Банк скорректировал процентные ставки по нескольким программам автокредитования. Оформить кредит на новый автомобиль («КУБ-Авто») стало возможно по ставке от 13,8% до 15% годовых (ранее — от 12,75% до 16,05%), подержанный («КУБ-Авто-Пробег») — от 13,8% до 16,75% годовых (прежде — от 12,75% до 18,25%). По программе с остаточным платежом («КУБ-Автовыбор») процентная ставка теперь находится в диапазоне от 13,8% до 15% годовых (ранее — от 12,75% до 16,05%). В случае отсутствия полиса каско процентная ставка увеличится на 0,5 п. п.

Минимальная сумма кредита составляет 50 тыс. рублей, а максимальная — зависит от платежеспособности заемщика и составляет от 70% до 100% рыночной стоимости приобретаемого автомобиля, но в то же время она не может превышать 4,5 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос варьируется от 0% до 30% собственных средств заемщика от стоимости приобретаемого транспортного средства. Уменьшить величину процентной ставки на 0,5 п. п. возможно при оформлении личного страхования. Срок кредитования составляет от одного года до пяти лет (по программе «КУБ-Автовыбор» — до четырех лет).

«Следует обратить внимание на то, что кредит предоставляется заемщикам, которые постоянно зарегистрированы и фактически проживают в Магнитогорске, Челябинске, Межгорье, Агаповском, Верхнеуральском, Кизильском, Нагайбакском, Карталинском районах Челябинской области, Абзелиловском, Баймакском, Учалинском, Белорецком районах и Сибае Республики Башкортостан, а также работают в госучреждениях (список опубликован на сайте)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).