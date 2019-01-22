Законопроект об уточнении оснований отзыва лицензий у банков прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В соответствии с законопроектом размер требований кредиторов по денежным обязательствам и обязанности по уплате обязательных платежей, при неудовлетворении которых Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, должен быть не менее 100 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

В действующем законе размер требований в совокупности должен составлять не менее 1000-кратного размера МРОТ.

Однако, согласно статье 3 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», установлено, что применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается, отметили в Госдуме.

Принятие законодательной инициативы не потребует дополнительных расходов федбюджета, уточняется в пояснительной записке.