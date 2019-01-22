В 2018 году втрое выросло число людей, желающих взять микрозаем, выяснила в своем исследовании МФО Smart Credit. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Так, за микрозаймами в прошлом году обратилось 750 тыс. человек против 285 тыс. в 2017 году.

Кроме того, был зафиксирован рост средней суммы займа. Так, если в 2017 году она составляла 8 900 рублей, то в 2018-м — 9 700 рублей. Прирост за год — 9%.

Как отмечает компания, самыми многочисленными заемщиками стали мужчины и молодежь. В прошлом году доля обратившихся за кредитами мужчин составила 57%. Доля обратившихся в возрасте до 35 лет — 66%.

«В 2018 году рынок МФО вслед за банковским сегментом проходил процедуры строгой регламентации и ужесточения требований, цель которых — вывод рынка в цивилизованное поле, безопасное для клиентов. Принятые ЦБ меры возымели действие: рынок стал более прозрачным, доверие к добросовестным микрофинансовым организациям значительно выросло», — прокомментировала генеральный директор компании Smart Credit Фарида Валуева.