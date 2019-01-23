Продажи техники для «умного» дома по итогам 2018 года выросли на 84% в денежном выражении по сравнению с 2017 годом. В штучном выражении рост составил 16%. Об этом сообщается в пресс-релизе объединенной компании «Связной|Евросеть».

«В 2018 году в «Связном» и «Евросети» наибольшей популярностью пользовались IP- и Wi-Fi-камеры (их продажи увеличились в 30 раз); продажи «умных» розеток взлетели на 183%, а «умных» напольных весов — на 70%», — отметили в компании.

Средний чек на гаджеты этого сегмента также заметно вырос по итогам 2018 года и составил 3 200 рублей, что выше показателя 2017 года на 60%. Среди главных причин популярности: проникновение технологий в сферы бытовой жизни, стремление к ресурсоэффективности, экономии, а также комфорту и безопасности, считают в компании.

В интернет-магазине «Связной|Евросеть» представлено порядка 400 наименований гаджетов для «умного» дома. Цены на эту технику стартуют от 490 рублей. Самый дорогой гаджет обойдется клиентам магазина в 110 880 рублей.