МСП Банк разместил на Мосбирже специальные облигации, обеспеченные портфелем кредитов, ранее выданных несколькими финансовыми структурами малым и средним предприятиям. Об этом рассказал предправления кредитной организации Дмитрий Голованов. Такой механизм называется секьюритизацией, и это стало первой подобной сделкой в России.

Кроме МСП Банка, свои кредиты в рамках сделки секьюритизации реализовали Солид Банк и ФорБанк, сказал Голованов. Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, «ВТБ Капитал», «ВЭБ.РФ», Совкомбанк, Евразийский банк развития, ГК «Регион» и МСП Банк.

«Мы открыли новое окно возможностей для получения с фондового рынка денег для финансирования бизнеса. Минимальный объем сделок секьюритизации, который мы планируем показать в 2019 году, — 10 миллиардов рублей», — пояснил Голованов.

Консультантом уникальной сделки выступил Всемирный банк.

Объем облигаций, выпущенных специально учрежденной МСП Банком компанией, составил 7 млрд рублей. Корпорация МСП предоставила поручительство в рамках данной сделки, что позволило улучшить ее условия, сказал ее глава Александр Браверман. Ставка купона по облигациям составила 9,1% годовых. Бумаги купили международные банки развития, российские частные и госбанки, а также финансовые компании.

В рамках секьюритизации банк или ряд банков передает портфель однородных (по качеству и категории заемщиков) кредитов в специально созданную финансовую компанию. Она выпускает облигации под залог переданного ей портфеля. Их доходность и сроки погашения напрямую зависят от ставок по кредитам. Займы списываются с баланса банков, что позволяет им выдавать новую партию ссуд, не нарушая при этом нормативы регулятора.



По словам руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты, расширение практики секьюритизации сделает этот сегмент более привлекательным для банков и позволит бизнесу занимать по более низким ставкам.



До 2025 года национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривает проведение сделок секьюритизации кредитов МСП на сумму 93 млрд рублей.