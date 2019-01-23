Минкомсвязь предлагает обязать «Ростелеком» установить оборудование для обеспечения возможности доступа к сети мобильной связи в населенных пунктах, где установлена точка доступа в Интернет, но не оказываются услуги сотовой связи, свидетельствует законопроект, размещенный на портале нормативно-правовых актов.

Универсальными являются услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (им является «Ростелеком»). К ним относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях, пункты коллективного доступа в Интернет (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также доступ в Интернет через Wi-Fi-точки, которые устанавливаются в поселениях численностью 250—500 человек.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов говорил, что зачастую в поселениях, где «Ростелеком» устанавливает Wi-Fi-точки, жители не могут воспользоваться доступом в Интернет из-за невозможности зарегистрироваться в сети ввиду отсутствия сотовой связи. В этой связи министерство планировало пересмотреть положение закона «О связи» в части универсальной услуги.

«В населенных пунктах, в которых установлена точка доступа, но не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи, на оператора универсальной услуги возлагается обязанность установить оборудование, обеспечивающее возможность доступа к сети подвижной радиотелефонной связи. Закладывается механизм правового регулирования для исключения ситуаций, в которых оказание универсальных услуг связи в ряде субъектов Российской Федерации невозможно», — говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом порядок предоставления в пользование другим операторам оборудования, обеспечивающего доступ к сети мобильной связи, а также порядок предоставления услуг по присоединению и пропуску трафика, тарифы на подобное использование инфраструктуры и услуги будут устанавливаться правительством РФ.

Проектом также предусмотрено расширение числа населенных пунктов, где должны быть установлены точки Wi-Fi: сейчас проект охватывает поселения численностью 250—500 человек, законопроектом предлагается охватить села численностью 100—250 человек. Ведение перечня этих поселений предлагается возложить на Минкомсвязь. Проектом также предусмотрен отказ от пунктов коллективного доступа как невостребованных в настоящее время. Такие планы министерство вынашивало еще при прежнем руководителе Николае Никифорове.