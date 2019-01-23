Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует стабилизацию инфляции в России во второй половине 2019 года и не исключает снижения ставок по ипотеке к концу года. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

«По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать», — сказал он.

При этом Греф сообщил, что ситуация с инфляцией может улучшится уже в ближайшее время. «Наш прогноз был даже чуть-чуть повыше, чем та инфляция, которая сложилась. Очевидно, что январь должен был отреагировать на повышение НДС. Поэтому дальше ситуация должна стабилизироваться», — сказал он.

Глава Сбербанка отметил, что изменение системы финансирования жилищного строительства приведет к временному сокращению предложения и при сохранении высокого спроса цены на жилье пойдут вверх. «Это, конечно, ударит по ипотеке. В этом смысле может быть неплохо даже, что повышение ставок по ипотеке немного охладит спрос. В этом смысле надо как можно скорее адаптироваться строительному рынку, чтобы перейти уже во вторую стадию адаптированного предложения. Как только предложение восстановится, тогда стимулирующая роль ипотеки будет критически важна», — сказал он.

При этом Греф сообщил, что пока Сбербанк не планирует корректировать ставки по ипотеке. «Сейчас рано говорить, все будет зависеть от движения инфляции и учетной ставки Центрального банка, сейчас планов (по изменению ипотечной ставки. — Прим. ред.) нет никаких», — заключил он.



Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт.