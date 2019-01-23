Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,38 рубля, курс евро понизился на 8 копеек, до 75,48 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Рубль пережил первую волну падения цен на нефть и при поддержке налогового периода укрепляется в парах с долларом и евро.

По итогам вторника баррель нефти марки Brent упал в стоимости почти на 3%. Снижение цен на нефть вызвали технические факторы, считает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«Покупатели не могли пробить уровень 63,12 доллара за баррель трое суток. Коррекция на 60,55 доллара не завершилась. Возобновления роста котировок стоит ожидать от уровня 59,75 доллара», — комментирует эксперт. По его словам, дальнейшее снижение нефтяных цен сохранит давление на рубль, поэтому ближайшим сопротивлением для доллара выступит отметка 66,75 рубля.

«Если рубль переживет падение цен на нефть, то покупатели по нему повторно попытаются проверить на прочность уровень 66 рублей за доллар США», — рассуждает аналитик.

В рамках восходящей коррекции по паре EUR/RUB он ждет умеренного восстановления до 75,85 рубля.