Банк России с 1 августа по 14 декабря 2018 года провел очередную оценку социально значимой платежной системы Mastercard на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка», которая подтвердила результаты предыдущей оценки платежной системы о высоком уровне соответствия.

Как говорится в сообщении Центробанка , рейтинги в отношении семи принципов повысились до максимально возможного уровня.

Стандарт разработан комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам и рекомендован Банком России для соблюдения российскими операторами значимых платежных систем.