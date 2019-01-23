Арбитражный суд Москвы удовлетворил два заявления банка ВТБ о включении долга перед ним в размере около 8,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов ОАО «ГлобалЭлектроСервис», входящего в группу «Сумма».

В декабре 2018 года суд включил в реестр ОАО задолженность перед госкорпорацией Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в размере 2,6 млрд рублей, ВТБ в 430 млн рублей и банком «Российский Капитал» (с 13 декабря 2018-го — «Банк ДОМ.РФ») в 596 млн рублей.

Кроме того, временный управляющий компании Михаил Андреев подал в ноябре прошлого года заявление о взыскании солидарно 17,1 млрд рублей с владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и еще 14 юридических и физических лиц. Заявление управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением.

Столичный арбитраж летом по заявлению ООО «НТ-Ком Инжиниринг» ввел процедуру наблюдения в отношении компании «ГлобалЭлектроСервис». Временным управляющим должника был утвержден Андреев из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Судебное разбирательство по рассмотрению дела по существу назначено на 28 января 2019 года.