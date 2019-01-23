Клиенты страховой компании «Согласие» получили дополнительный удобный канал оповещения страховой компании о страховых событиях. Теперь сообщить о страховом случае по каско можно в любое время с помощью мобильного приложения «Согласие Страхование». Клиенту не нужно звонить в компанию для заявления о наступлении события и приезжать в офис за направлением на ремонт — он может отправиться сразу на СТОА, взяв с собой оригиналы необходимых документов.



В случае ДТП, противоправных действий третьих лиц, стихийного бедствия или пожара клиент нажимает кнопку «SOS» и выбирает опцию «Оформить страховой случай». Далее клиенту необходимо ответить на несколько вопросов об обстоятельствах происшествия, сфотографировать транспортное средство с повреждениями, документы и отправить заявку. Мобильное приложение также помогает клиенту оценить, соответствует ли ДТП условиям действия европротокола по ОСАГО.

Опция будет доступна, даже если отсутствует мобильная связь (в офлайн-режиме). Вся информация, внесенная клиентом, сохраняется в мобильном приложении и автоматически отправляется в компанию, когда появляется сотовая связь или доступ к Wi-Fi.

Клиент может подать заявку в страховую компанию с помощью мобильного приложения и в том случае, если он покинул место происшествия (для этого будет специальный вопрос).

Мобильное приложение «Согласие Страхование» доступно в App Store и Google Play.

Похожая услуга уже доступна в мобильном приложении «АльфаСтрахование».