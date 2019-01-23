Освобожденный в аэропорту Ханты-Мансийска после попытки угона самолет «Аэрофлота» застрахован по каско и ответственности эксплуатанта воздушного судна в «СОГАЗе» и «АльфаСтраховании». Об этом сообщили в «АльфаСтраховании», «СОГАЗ» отказался от комментариев.

Во вторник, 22 января, один из пассажиров самолета «Аэрофлота» (под рейсовым номером AFL1515), выполнявшего рейс из Сургута в Москву, потребовал изменить направление полета и направить лайнер в Афганистан. На борту находилось 69 пассажиров и семь членов экипажа. Впоследствии самолет сел в Ханты-Мансийске. Сотрудники полиции перекрыли въезд в аэропорт Ханты-Мансийска, внутри был развернут оперативный штаб, угонщик задержан. СК РФ возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна по факту действий пассажира на борту рейса.

Ответственность авиаперевозчиков группы «Аэрофлота» застрахована в соответствии с международной практикой авиационного страхования и в объеме, соответствующем уровню крупнейших мировых авиаперевозчиков, указывалось в совместном пресс-релизе «СОГАЗа» и «АльфаСтрахования» в августе 2018 года.