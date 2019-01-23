Санкции США против России — это политическая игра и попытка найти врага вместо решения внутренних проблем. Такой подход со стороны правительства США — это проблема не только для России, но и для Китая, а также глобальной экономики в целом, сказал министр экономического развития России Максим Орешкин в среду на панельной сессии Всемирного экономического форума.

«Дело не в правительстве Трампа, а в политической системе США», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, разочаровало ли его продолжение политики санкций после вступления Дональда Трампа в должность президента США. «Они не пытаются решить настоящие проблемы внутри страны, в социальной и экономической политике. Они пытаются найти врага и выиграть политическую игру, в этом ключевая проблема, и не только для России. Это проблема и для Китая, на самом деле, это проблема глобальной экономики», — добавил он.

Орешкин сказал, что правительство РФ сфокусировано на решении своих собственных проблем, а не на лоббировании в США кого-либо, кто мог бы повлиять бы на снятие санкций. «Мы полностью сконцентрированы на том, что происходит внутри нашей экономики, и на наших проблемах», — подчеркнул он.