ВТБ получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. Это первый случай патентования результатов интеллектуальной деятельности банка.

ВТБ сможет создавать цифровые продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между практически неограниченным количеством участников системы. Мультиэмитентная система обладает потенциалом снижать издержки и повышать эффективность бизнес-процессов для всех участников, говорится в сообщении кредитной организации.

Прототипом применения технологии в банке стал «Цифровой расчетный сервис» — инструмент для p2p-переводов на блокчейне. Функции платежной системы взяли на себя смарт-контракты, а скорость проведения операций ограничивалась только производительностью блокчейна.

По словам заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Ольги Дергуновой, получение патента — значимый шаг на пути развития цифровой экосистемы банка и важный сигнал рынку.