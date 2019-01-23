За год москвичи и туристы скачали около 780 Гб видеотрафика с помощью бесплатного Wi-Fi в наземном транспорте

В 2018 году пассажиры наземного транспорта в Москве подключались к бесплатному Wi-Fi свыше 18 млн раз, из них 10,4 млн уникальных пользователей. Об этом свидетельствует статистика компании NetByNet («дочка» «МегаФона»).



По данным оператора, за год пассажиры скачали свыше 830 Тб трафика.

Статистика показала, что москвичи и туристы экономили мобильный Интернет и активно смотрели видео на YouTube — за 2018 год скачали около 780 Гб видеотрафика, слушали аудио «ВКонтакте», заходили в Instagram и общались в «Одноклассниках». Самыми востребованными браузерами для поиска стали Safari (31,5%) и Chrome Mobile (27%).

Самыми популярными темами поиска в 2018 году стали «Кино» (57,5%), «Туризм» (35,7%), а также «Литература и учебные материалы» (30%).

Компания также проанализировала пользовательскую статистику за новогодние праздники. Так, с 31 декабря по 8 января пользователи скачали около 2 Тб трафика и больше всего интересовались темами туризма, обустройства и кинематографа. Самым популярным сервисом, по данным Сети, на транспорте вновь стал YouTube, пассажиры также слушали музыку «ВКонтакте» и заходили в Instagram. Кроме того, в топ сайтов попали ресурсы с онлайн-кинотеатрами и видеосервисами, около 8 Гб пришлось на взрослый контент сторонних сайтов.



Напомним, в Москве бесплатным Wi-Fi-доступом оборудованы свыше 8 тыс. транспортных средств — автобусы, трамваи, троллейбусы, около 200 остановок общественного транспорта.

