Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости САО «ВСК» на уровне «BB-». По оценке агентства, риски несоблюдения компанией нормативных требований в связи с ситуацией вокруг Urban Group ликвидированы.



В настоящее время покрытие активов ВСК с запасом соответствует регуляторным требованиям, даже с учетом всего резерва по Urban Group, отметило Fitch. В июле 2018 года ВСК полностью выполнила требования ЦБ РФ в части формирования резервов в связи со вступившей в силу новой методикой по договорам страхования ответственности застройщиков.

ВСК продолжает урегулирование убытка по Urban Group, уже произведены выплаты на сумму более 700 млн рублей. После объявления о выборе застройщиков для завершения строительства объектов Urban Group и возобновления работ на объектах компания наблюдает снижение количества обращений дольщиков.

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«ВСК полагает, что принятый 25 декабря 2018 года законопроект ФЗ-478 по изменению регулирования в сфере страхования ГОЗ предоставляет все возможности для стабилизации финансового состояния ответственных застройщиков. Несмотря на положительное влияние законодательных инициатив на рынок, компания в настоящий момент не заключает договоры с застройщиками. При этом ВСК исключает риски нарушения финансовой устойчивости застройщиков, с которыми заключила договоры страхования ответственности ранее», — отмечается в релизе компании.

По итогам 2018 года ВСК показала устойчивый рост во всех основных сегментах бизнеса. По последним прогнозам компании, ожидаемые сборы Группы «ВСК» составят более 96 млрд рублей, что выше показателя 2017 года на 33%. Чистая прибыль группы за 2018 год превысит 8 млрд рублей, рентабельность собственных средств составит более 35%. Капитал ВСК по МСФО на 31 декабря 2018 года составит порядка 27 млрд рублей. При этом страховой портфель компании высоко диверсифицирован по видам, клиентской базе и географии деятельности, кроме того, ВСК демонстрирует стабильные показатели убыточности.