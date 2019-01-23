Банк «Агророс» открыл новый офис в Санкт-Петербурге по адресу: Транспортный пер., д. 2а (станция метро «Лиговский проспект»). Об этом в среду сообщили в банке.

В отделении доступен полный спектр банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, в том числе вклады, кредиты для бизнеса и населения, обмен валют, денежные переводы, расчетно-кассовое обслуживание.



В «Агроросе» уточняют, что новый офис стал у банка вторым в Петербурге и 21-м на всей территории присутствия. У банка также есть отделения в Саратовской области (там он базируется), Москве, Волгограде, Тольятти, Рязани, Пензе, Тамбове и Ульяновске. «В 2019 году банк «Агророс» продолжит расширять сетку присутствия, открывая отделения в новых регионах», — отмечается в релизе.