РНКБ снизил ставки по программам автокредитования на 0,5 процентного пункта. Теперь при оформлении кредита на приобретение машины по тарифу «Автолайт» процентная ставка составит 14,5% годовых, а по предложению «Автостандарт» — от 12% до 14% годовых.

В зависимости от выбранной программы заемщику потребуется внести минимум от 20% до 25% собственных средств от стоимости автомобиля. Максимальная сумма займа по программе «Автостандарт» может достигать 3 млн рублей, по предложению «Автолайт» — 2 млн рублей. Максимальный срок кредитования может достигать семи лет (для автомобилей, произведенных в странах СНГ, китайского и индийского производства, а также для подержанных автомобилей — пять лет). При оформлении кредита без страхования каско процентная ставка увеличится на 2 п. п.

Возраст подержанного транспортного средства не может превышать семи лет для иностранных автомобилей и четырех лет для машин российских, китайских и индийских марок.

«Преимуществами предложения банка являются возможность получения займа без подтверждения дохода (тариф «Автолайт»), а также отсутствие требований по оформлению полиса личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.