Глава Сбербанка Герман Греф не исключил еще одного повышения ключевой ставки ЦБ в 2019 году, при этом до конца года все же ожидается изменение тренда в сторону понижения.

«Надо смотреть, как будет развиваться инфляция. Я бы не исключал, может быть, даже еще одного поднятия ставки [Центральным банком]. Но в принципе в горизонте до конца года пока мы предполагаем перелом этой тенденции вниз», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Также глава Сбербанка поделился прогнозом по ставкам на ипотеку на 2019 год. По его словам, будет оправдано замедление темпов роста ипотеки по сравнению с 2018 годом, но к концу текущего года ситуация на рынке стабилизируется и проявится тенденция на снижение ставок по ипотечным кредитам.

«Мне кажется, что к концу года все-таки мы увидим адаптацию, скорее всего, и строительных компаний, и, по нашим прогнозам, инфляция должна стабилизироваться во второй половине года — мы ждем стабилизации и дальнейшего тренда на снижение ставок», — отметил Греф.