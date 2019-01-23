Работа ряда государственных интернет-ресурсов окажется под угрозой после 1 февраля. Об этом говорится в сообщении Института развития Интернета (ИРИ), поступившем в РБК. Среди сайтов, с доступом к которым могут возникнуть проблемы, — официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, ряда региональных правительств, например Ульяновской области, республик Якутия и Марий Эл, а также ресурсы Промсвязьбанка. Первоначально в этом списке также значились сайты Нижегородской области и ЮниКредит Банка, но ИРИ скорректировал его.

У сайта ЮниКредит Банка нет проблем, связанных с DNS, утверждает представитель банка. Промсвязьбанк принял необходимые меры для обеспечения работоспособности сайта, сообщил РБК представитель банка. По его словам, все плановые работы будут завершены до 1 февраля.

Неполадки связаны с DNS Flag Day. В этот день прекратится поддержка устаревшей версии DNS (Domain Name System, система доменных имен) и тех серверов, которые не имеют специального расширения EDNS (Extended DNS), позволяющего устанавливать на серверы другие надстройки, повышающие производительность и безопасность системы.

В сообщении ИРИ отмечается, что проблемы не возникнут у сайтов, которые используют популярные хостинги (сервис по содержанию сайта на стороннем сервере), так как они регулярно обновляют программное обеспечение. По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний. В ИРИ считают, что сайты таких организаций могут полностью прекратить работу, если соответствующее ПО не будет обновлено.

По прогнозу ИРИ, еще ряд сайтов будут работать с перебоями. В частности, к таким относятся сайты Сбербанка, Федерального агентства по рыболовству, Минфина и Минэнерго, а также региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов.

Институт развития Интернета рекомендует системным администраторам обновить программное обеспечение на серверах и проверить поддержку EDNS либо передать поддержку доменной зоны на один из DNS-хостингов. Проверить возможные проблемы на сайте после 1 февраля можно уже сейчас с помощью сервиса dnsflagday.net.

В пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что знали о возможной проблеме и заранее подготовили план мероприятий. «Заранее IТ-службой был подготовлен детальный план по устранению данной проблемы. Все технические работы на стороне сайта, согласно плану, будут выполнены в срок до 1 февраля», — подчеркнул представитель пресс-службы.