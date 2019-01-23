Банк России изучает возможность использовать национальные рейтинги для оценки рисков при расчете капитала кредитных организаций. Об этом ТАСС сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Предложение о переходе на национальные рейтинги не новое, мы его изучаем. У него есть свои плюсы. Мы не считаем, что российские рейтинговые агентства менее надежны, чем международные», — передала слова Поздышева пресс-служба ЦБ.

Вместе с тем такое предложение имеет и ряд минусов, отметил он. Например, международная шкала напрямую не сопоставима с национальной, и не факт, что такой переход позволит банкам сэкономить капитал.

Кроме того, использование национальной шкалы может создать более сильную мотивацию кредитовать крупный бизнес, для которого доступность финансовых услуг и так не является проблемой. При этом малый и средний бизнес, у которых рейтингов нет, будут ущемлены при таком подходе.

«Поэтому наряду с переходом на национальные рейтинги мы рассматриваем и другой [альтернативный] вариант регулирования кредитного риска, который основывается на формализованных критериях платежеспособности заемщиков, независимо от наличия или отсутствия у них рейтингов. По нашим предварительным оценкам, разрабатываемый Банком России альтернативный подход к оценке кредитного риска может дать лучшую возможность кредитования широкого круга российских предприятий, чем подход, основанный на рейтингах», — добавил Поздышев.