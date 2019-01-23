Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,92% и составил 2 491,49 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,43% до отметки 1 186,51.

Бумаги Сбербанка поднялись на 1,18%, «Газпрома» — на 0,88%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, «АЛРОСы» — на 0,6%, Московской биржи — не изменили стоимость.



«Российский фондовый рынок продолжает расти. Индекс Мосбиржи сегодня поднимался к новому максимуму января, и теперь он располагается на уровне 2 492 пунктов. Однако для того, чтобы дотянуться до пика 3 октября 2018 года на уровне 2 501 пункта, нужны дополнительные усилия. Краткосрочный диапазон колебаний по рублевому индикатору составляет 2 475—2 505 пунктов, по индексу РТС — 1 180—1 190 пунктов. Рынок забрался, пожалуй, слишком высоко», — отметила старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

