Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск понизился до 66,12 рубля, на 41 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 18,5 тыс. сделок на сумму порядка 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,08—66,47 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,27, опустившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,6 тыс. сделок примерно на 364,2 млн евро по курсам от 75,09 до 75,62 рубля за евро.

«По-прежнему придерживаюсь мысли, что локальный carry trade и точечный спрос на рубли и ОФЗ еще не означают разворот тренда. Доллар США завершит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 66,1—66,55 рубля, евро закончит сессию в диапазоне 75,15—75,5 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.