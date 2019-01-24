Банк непрофильных активов (БНА) в будущем не исключает начало работы с другими финансовыми организациями, помимо банков. Такое мнение выразил в интервью Банки.ру глава Банка непрофильных активов Александр Соколов.

«В дальнейшем мы сможем использовать наработанный опыт присоединения банков для работы с активами других финансовых организаций, если наш акционер поставит такую задачу», — сказал он.

Соколов также допускает, что в ближайшие годы у БНА могут появиться новые активы на балансе, причем не только от банков.

«Если Банк непрофильных активов докажет свою финансовую эффективность, государство найдет, как можно использовать эту «машину» в своих интересах, — выразил уверенность он. — Сотрудники с абсолютно уникальными компетенциями на рынке смогут помочь, например, с решением сложных и нестандартных ситуаций в экономике через эффективное управление крупными предприятиями в широком спектре областей».

БНА был создан в 2018 году на базе банка «Траст». Основным акционером нового участника рынка выступил Центральный банк России. Также небольшая доля БНА принадлежит банку «Открытие».