Банк непрофильных активов (БНА) в будущем не исключает начало работы с другими финансовыми организациями, помимо банков. Такое мнение выразил в интервью Банки.ру глава Банка непрофильных активов Александр Соколов.
«В дальнейшем мы сможем использовать наработанный опыт присоединения банков для работы с активами других финансовых организаций, если наш акционер поставит такую задачу», — сказал он.
Соколов также допускает, что в ближайшие годы у БНА могут появиться новые активы на балансе, причем не только от банков.
«Если Банк непрофильных активов докажет свою финансовую эффективность, государство найдет, как можно использовать эту «машину» в своих интересах, — выразил уверенность он. — Сотрудники с абсолютно уникальными компетенциями на рынке смогут помочь, например, с решением сложных и нестандартных ситуаций в экономике через эффективное управление крупными предприятиями в широком спектре областей».
БНА был создан в 2018 году на базе банка «Траст». Основным акционером нового участника рынка выступил Центральный банк России. Также небольшая доля БНА принадлежит банку «Открытие».
Чем структура Банка непрофильных активов похожа на классический банк? Где он находит специалистов? Какой объем вкладов остался в «Трасте»?