Глава Банка непрофильных активов (БНА) Александр Соколов не опасается, что с появлением на рынке данного института кредитные организации будут стараться «отдать» ему неугодные им активы, представив их как непрофильные для себя. Таким мнением Соколов поделился в интервью Банки.ру.
«БНА решает проблемы банков, попавших под санацию, мы не обязаны забирать себе все подряд, — заявил он. — Чтобы передать нам актив, нужно либо предложить для нас экономически выгодную сделку, на которой мы сможем заработать, либо сначала пройти все процедуры Банка России, связанные с санацией».
«Нам необходимо выяснить, кто, сколько, как и когда украл»
Чем структура Банка непрофильных активов похожа на классический банк? Где он находит специалистов? Какой объем вкладов остался в «Трасте»?