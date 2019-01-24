Банк непрофильных активов (БНА) рассчитывает на реализацию 80—90% «плохих» активов, переданных ему на баланс, в течение пяти лет. Такое заявление сделал в интервью Банки.ру глава БНА Александр Соколов.

«Документа, который бы регламентировал срок существования БНА, нет. Управленческий срок, которым и мы, и Банк России руководствуемся, составляет пять лет. За это время мы планируем реализовать 80—90% непрофильных активов: завершить процедуры взыскания, реструктуризации, продажи и прочее, — перечисляет Соколов. — Работа примерно по 10% активов перейдет за этот горизонт».

При этом глава БНА не исключает, что через пять лет для возглавляемой им структуры найдутся новые активы для управления и реализации.