Банк непрофильных активов (БНА) рассматривает для себя теоретическую возможность работы за вознаграждение с кредитными организациями, не входящими в профиль его деятельности, в будущем. Об этом сообщил Банки.ру в интервью глава БНА Александр Соколов.

Пока БНА реализует переданные ему на баланс Центробанком «плохие» активы нескольких конкретных банков. По словам Соколова, на текущий момент не стоит задача за вознаграждение работать с непрофильными активами всех желающих банков.

«Пока такой задачи не стоит. Но я не исключаю такой возможности после того, как мы разберемся с основными поставленными перед нами задачами, — сказал глава БНА. — Почему бы и нет? В будущем мы бы вполне могли предлагать рынку на коммерческих условиях работу с distressed-активами (непрофильными, неприбыльными активами. — Прим. ред.)».