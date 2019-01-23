Основатель и глава гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма подтвердил ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе планы покинуть компанию в сентябре 2019 года.

«Решение есть решение», — сказал он, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли он планирует уйти из Alibaba в сентябре.

Сам Джек Ма в сентябре 2018 года пояснил в распространенном письме своим коллегам, что намерен проработать в своей должности еще год, чтобы обеспечить «гладкий и успешный переход».

После этого бизнесмен останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением как минимум до 2020 года.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. В 2018 году состояние бизнесмена оценивалось в 30 млрд долларов, он входит в тройку самых богатых людей в материковом Китае.