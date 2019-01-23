Члены совета директоров Альфа-Банка одобрили присоединение Балтийского Банка, санацией которого занимается «Альфа». Об этом сообщается в материалах компании.

«Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Альфа-Банка вопрос о реорганизации Альфа-Банка в форме присоединения к нему Балтийского Банка… Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Альфа-Банка в форме присоединения к нему Балтийского Банка…» — говорится в документах.

Вопрос присоединения Балтийского Банка будет рассмотрен 25 февраля 2019 года на внеочередном собрании акционеров.

Балтийский Банк санируется с 2014 года.