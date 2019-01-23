Опасения об угрозе сбоев в работе сайтов госорганов и банков с 1 февраля сильно преувеличены, этот день пройдет практически незамеченным для российских интернет-пользователей, заявил РИА Новости директор Координационного центра доменов RU/РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ) Андрей Воробьев.

В Координационном центре доменов RU/РФ считают опасения преувеличенными.

«Мы уверены, что опасения, связанные с DNS Flag Day, сильно преувеличены. Мы провели собственное исследование по ситуации в российских национальных доменных зонах .RU и .РФ, и оно показало, что серверов, некорректно отвечающих на запросы по обновленной процедуре, в российских доменах доли процента», — заявил директор КЦ.

Кроме того, по его словам, в основном проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности сайта, а в замедлении отклика. «Особенность работы адресной системы такова, что даже это замедление будет ощущаться далеко не всеми пользователями, посещающими «не готовые» ресурсы, а только незначительной долей пользователей. Таким образом, день X, о котором все так много сейчас говорят, пройдет практически незамеченным для российских пользователей», — заявил Воробьев.