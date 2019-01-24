В 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть — до 6,5 тыс. Однако объем выданных ими займов вырос на 15%, приблизившись к 115 млрд рублей. Такие показатели роста сопоставимы с динамикой легального рынка микрофинансирования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка нелегального кредитования, проведенное комитетом по безопасности СРО «МиР».

Микрофинансисты отмечают, что нелегальные кредиторы привлекают людей быстротой оформления займов, отсутствием бумажной волокиты и фиксации данных в БКИ. «Ставка у них составляет около 1% в день, и спрос высок, — говорит директор по безопасности ГК Eqvanta Антон Грунтов. — Они привлекают преимущественно повторных клиентов, которые кредитуются по много лет».

По словам директора департамента экономической безопасности МКК «Джет мани микрофинанс» Валерия Рассказова, часто клиентами нелегалов становятся предприниматели, которых устраивает, что полученные таким образом деньги не учитываются финансовыми системами и позволяют вести «всерую» значительный объем бизнеса, обходя налоги.

Нелегальным МФО запретят требовать долги с граждан В законодательстве есть коллизия, которую необходимо устранить.

В ЦБ сообщили, что, по предварительным данным, в прошлом году им были приняты меры по пресечению деятельности более 2 тыс. организаций, осуществлявших нелегальное кредитование граждан. Регулятор рассчитывает, что более успешному противодействию нелегальным кредиторам будут способствовать законодательные изменения, которые ограничивают право на судебное взыскание задолженности по микрозайму, выданному лицом, не имеющим соответствующего статуса, а также ужесточение ответственности за осуществление нелегальной микрофинансовой деятельности.

Однако участники рынка полагают, что ужесточение регуляторных требований к легальным игрокам может повысить спрос на услуги черных кредиторов. По мнению экспертов, эффективной борьбе с черным рынком могла бы помочь выработка единых «примет» мошенников. «Если нам удастся согласовать некие единые триггеры, наличие которых условно будет сигналом, что данное лицо является нелегальным кредитором, нам всем будет проще их выявлять и добиваться ликвидации», — заключает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.