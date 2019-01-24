Разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности компания Avast опубликовала результаты исследования, в ходе которого были проверены данные со 163 млн компьютеров по всему миру. Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работают с устаревшими программами и не беспокоятся об уязвимости своих устройств.

Выяснилось, что в 55% случаев пользователи не обновляют установленные у них программы. Это касается в том числе мессенджера Skype, плееров Adobe Shockwave и VLC.

Самой популярной операционной системой остается Windows 7, которая установлена у 43% пользователей. На втором месте — более современная Windows 10 (40%), однако в Avast указывают, что и она в большинстве случаев работает без последних обновлений.

Что касается Microsoft Office, то 15% пользуются устаревшей версией MS Enterprise 2007, а потому тоже подвергают себя опасности.

Avast также назвал самые популярные программы, которые пользователи по всему миру устанавливают на свои компьютеры. В первую пятерку вошли Google Chrome (91%), Adobe Acrobat Reader (61%), Winrar (48%), Microsoft Office (45%), Mozilla Firefox (42%).

В сентябре прошлого года организация Zero Day Initiative сообщила о том, что обнаружила уязвимость в операционных системах Windows, которую Microsoft не устранила за четыре месяца.

В январе 2018 года Microsoft пришлось прекратить распространение обновления для операционных систем, которое приводило к выходу из строя компьютеров на базе некоторых процессоров AMD. Оно было выпущено 4 января, патч предназначался для операционных систем Windows 7, 8 и 10 и устранял обнаруженные ранее уязвимости Meltdown и Spectre.