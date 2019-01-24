Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает введения новых жестких санкций в отношении банка в текущем году. Об этом он заявил журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы исходим пока из ситуации, как она есть, и планируем всю свою деятельность, исходя из этого. У нас есть запасной план на случай «пожара», через какой выход выходить и где лопату брать. Но с точки зрения [ситуации] в целом мы, конечно, выстраиваем бизнес на 2019 год, считая, что каких-то кардинальных изменений в санкционном режиме в отношении именно нашего банка не будет», — сказал он, уточнив, что не ожидает каких-либо жестких санкций.

В октябре прошлого года Костин заявлял, что ВТБ проработал с правительством и Банком России план противодействия возможным новым санкциям США.