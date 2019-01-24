ВТБ в базовом прогнозе пока не ожидает повышения ключевой ставки Центробанка, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«У нас все предпосылки, чтобы рубль начал потихонечку расти. Соответственно, это поможет инфляции стабилизироваться, плюс сезонный фактор сейчас будет работать в нашу сторону. Поэтому базовый прогноз «ВТБ Капитала» — что поднятия ставки пока не будет», — сказал Соловьев. Он не исключил, что в случае благоприятной геополитической обстановки курс российской валюты укрепится от 66 до 63 рублей за доллар.

Прогноз «ВТБ Капитала» по инфляции — 4,2%, «хотя у ЦБ выше», добавил глава банка ВТБ Андрей Костин.

В декабре 2018 года ЦБ увеличил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%, перед этим он повышал ее в сентябре. Глава Сбербанка Герман Греф в среду заявил, что не исключает еще одного повышения ставки в 2019 году.