Ассоциация банков «Россия» (входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МКБ) направила в Федеральную антимонопольную службу письмо с позицией банков по ситуации с размером комиссий за проведение карточных платежей в торговых точках (эквайринг). ФАС собирает предложения по снижению комиссий после декабрьского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с представителями розничного бизнеса, они должны быть представлены в правительство до 1 февраля. В ассоциации подтвердили факт отправки письма.

Все банки негативно оценивают возможность государственного регулирования эквайринговых комиссий, следует из письма, составленного по итогам опроса банков (РБК с ним ознакомился), но некоторые кредитные организации готовы к точечному снижению размера комиссионного вознаграждения по ряду направлений, например при осуществлении крупных покупок или проведении социально значимых платежей в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта.

Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке автомобилей Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей и снизить ставки на эквайринг. Сейчас большую часть расходов при расчетах с карт дилеры перекладывают на покупателей.

Банк России также считает регулирование комиссий нецелесообразным. «Такие комиссии должны учитывать интересы всех сторон: банков и торговых точек, а главное — не должны быть обременительны для конечного потребителя», — отметил представитель регулятора. В случае введения госрегулирования комиссий будут нарушены сложившиеся десятилетиями на рынке бизнес-модели и снизится рентабельность карточных продуктов вплоть до отрицательной, прокомментировал РБК итоги опроса вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

На рынке эквайринга и так высокая конкуренция, считают банкиры. «В некоторых сегментах, особенно социально значимых и низкомаржинальных типа продуктовых магазинов, авиа- и ж/д перевозок, государственных платежей, АЗС и т. д., комиссии снижены и составляют порядка 1% и менее», — отмечается в письме «России».

Рынок безналичных платежей растет из года в год. Если в 2016 году доля таких платежей в общем объеме составляла порядка 32%, в 2017 году это было уже 39,6%, по итогам 2018 года ЦБ прогнозирует долю безнала в 47,4—50%, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.