Единственный проект, профинансированный Российским инвестиционным фондом информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест), оказался схемой по выводу бюджетных средств в офшор, говорится в материалах Счетной палаты РФ.

«За десять лет Росинфокоминвест инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий, притом что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 миллионов рублей при плане 1,2 миллиарда рублей», — цитирует пресс-служба ведомства зампреда Счетной палаты Веру Чистову по итогам проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных в качестве взноса в уставный капитал фонда.

Аудиторы выяснили, что финансирование единственного реализованного фондом проекта — платформенного решения для инвесторов «RoboETF» — осуществлялось через специально созданную для этого компанию «Робоинвест» с участием офшорного соинвестора. В результате «по факту 98% уставного капитала созданного АО «Робоинвест» (148 млн рублей) было перечислено на счет компании, зарегистрированной на Каймановых островах, не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей», говорится в отчете.

Позже фонд вышел из проекта, однако возврат денежных средств в Российскую Федерацию был документально подтвержден лишь на 50%, отмечают аудиторы. «Таким образом, расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млн рублей и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции», — говорится в сообщении.

В целом, по мнению аудиторов, созданный в 2007 году государственный венчурный фонд «Росинфокоминвест» так и не смог реализовать главную цель своего создания — развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий. При его создании планировалось, что вложенные в его уставный капитал 1,45 млрд рублей принесут доход в федеральный бюджет за счет продажи акций частным инвесторам и дополнительных налоговых поступлений от деятельности фонда в размере 813 млн рублей в год.

Но эти планы не были реализованы: среднегодовые налоговые поступления не превысили 26,46 млн рублей, а общий объем перечисленных фондом дивидендов за десять лет составил всего 44,8 млн рублей. «Более того, в период с 2011 по 2014 год финансово-хозяйственная деятельность общества была убыточной. С 2007 года по настоящее время активы Росинфокоминвеста в долларовом эквиваленте уменьшились почти на 60%», — говорится в материалах Счетной палаты.