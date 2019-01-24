Курс евро на Московской бирже в ходе торгов в четверг опустился ниже 75 рублей впервые с 14 декабря 2018 года.

По состоянию на 11:35 мск стоимость единой европейской валюты составила 74,9975 рубля, уменьшившись на 24,25 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара снизился на 8,5 копейки, до 65,9875 рубля.

В среду евро заметно укрепил свои позиции на Forex после того, как была опубликована статистика по уверенности потребителей в еврозоне, указывают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. «Предварительный индекс уверенности потребителей вырос до минус 7,9 пункта в январе (минус 8,3 в декабре), в то время как рынок ожидал очередного снижения показателя. Дополнительно стоит отметить, что спрос на доллар США как на защитный актив накануне снижался после заявлений главы совета экономических консультаций президента США Кевина Хассета. Хассет выразил уверенность в том, что США и КНР смогут заключить торговое соглашение до истечения дедлайна — 1 марта. В итоге EUR достигал отметок 1,139 в паре с USD», — отмечают они.