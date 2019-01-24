Средний размер автокредита в декабре 2018 года составил рекордные 810,3 тыс. рублей, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



За последний месяц прошлого года показатель вырос на 11,3%, или на 82,3 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (728 тыс. рублей).

В декабре 2018-го самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве (1 169,3 тыс. рублей), Московской области (997,3 тыс.), Санкт-Петербурге (953,5 тыс.), Иркутской области (938,5 тыс.) и Краснодарском крае (903,4 тыс.).

Самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в Кировской (603,3 тыс. рулей) и Кемеровской (627 тыс.) областях, Удмуртской Республике (643,2 тыс.), а также в Архангельской области (647 тыс.) и Республике Башкортостан (649,7 тыс.).

При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го была продемонстрирована в Ярославской (плюс 23,3%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (плюс 20,9%), Тверской (плюс 19,9%) и Липецкой (плюс 19,4%) областях, а также в Москве (плюс 17,8%). В то же время в ряде регионов средний размер сократился, в том числе в Архангельской (минус 8%), Кемеровской (минус 4,4%) и Кировской (минус 2,1%) областях.

Во второй половине 2018 года средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, комментирует итоги исследования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Одной из главных причин такого роста он называет удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит.

«Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей», — отмечает эксперт.