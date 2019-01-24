Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Банк России полномочиями инициировать блокировку сайтов финансовых пирамид и других мошеннических кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Документ был внесен группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Авторы законопроекта предлагают «наделить Банк России правом принятия решения о включении сайтов, вводящих клиентов кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций в заблуждение… связанных с предложением и (или) предоставлением на территории РФ финансовых услуг субъектами, не имеющими права их оказывать в соответствии с законодательством, а также сайтов, связанных с осуществлением деятельности финансовых пирамид, в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено». После этого доступ к таким сайтам должен быть заблокирован.

«Кроме того, проектом закона предлагается наделить ЦБ РФ правом обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в связи с размещением в Интернете информации, позволяющей получить доступ к информационным системам финансовых организаций, электронным платежным системам или устройствам клиентов», — указывается в сообщении на сайте Госдумы.

Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Гражданский процессуальный кодекс. В случае окончательного принятия поправок нормы вступят в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

«Мы должны защитить наших граждан от финансовых мошенников, которые под видом различных псевдокредитных организаций, предлагающих быстрые вклады под огромные проценты, выманивают у людей деньги, а потом так же стремительно исчезают. По сути они ничем не отличаются от печально известных финансовых пирамид 90-х, просто их деятельность переместилась в Интернет. Люди потом вынуждены судиться годами, однако вернуть средства чаще всего не представляется возможным. У органов власти должен быть эффективный механизм оперативно пресекать деятельность таких интернет-ресурсов», — отметил Володин.