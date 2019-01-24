СК «Сбербанк страхование» включена в перечень страховых компаний, полисы которых могут приниматься для проведения операций по страхованию рисков юридических и физических лиц — клиентов ПАО «Росбанк».

«Аккредитация при ПАО «Росбанк» — это важный шаг на пути расширения пула банков — партнеров нашей компании, — отмечает Константин Филиппов, руководитель управления партнерских продаж СК «Сбербанк страхование». — Ключевые требования банка к страховым компаниям — отличное финансовое состояние, безупречная деловая репутация и надежность компании, которым соответствует СК «Сбербанк страхование».

Финансовое состояние страховщика отвечает высоким требованиям, предъявляемым банком к страховым компаниям, что является гарантией надежной защиты находящегося в залоге имущества, финансовых рисков, ответственности, говорится в сообщении компании.

Росбанк является частью группы Societe Generale — лидирующего универсального европейского банка с более чем 150-летней историей, который на протяжении всего периода своей деятельности демонстрирует способность к росту, противостоянию внешним вызовам и успешной адаптации к изменениям.