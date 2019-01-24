Сбербанк планирует в первом полугодии 2019 года продать свою долю в хорватском ретейлере Agrokor, но пока не определился с планами по своему пакету в словенском ретейлере Mercator, сообщил агентству «Прайм» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Всемирного экономического форума.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой власти страны в апреле прошлого года решили ввести чрезвычайное управление. Более трети долга (1,3 млрд евро) компании приходится на российские банки. В июле 2018 года кредиторы одобрили план урегулирования долга. Согласно ему, Сбербанк после завершения процесса реструктуризации долга получит 39,2% акций компании и станет крупнейшим собственником агрохолдинга. Банк также владеет 18,5% акций сети Mercator, которая является «дочкой» Agrokor.

«Переговоры идут со всеми заинтересованными лицами, их достаточно. Мы ожидаем, что в первой половине года точно все завершим», — ответил Ведяхин на вопрос, когда банк полностью завершит сделку по продаже своей доли в хорватском ретейлере Agrokor.

При этом, по словам первого зампреда правления, Сбербанк пока не определился с планами по своему пакету в словенском ретейлере Mercator. «Сейчас рассматриваем этот вопрос, это тоже будет часть нашей большой стратегии по регулированию задолженностей. Стратегия формально до конца еще не утверждена», — прокомментировал он планы банка по пакету акций Mercator.

Ведяхин отметил, что в настоящее время идет процедура по урегулированию обязательств Сбербанка по Agrokor, продажа доли в хорватском ретейлере является частью стратегии по урегулированию задолженностей. «Навряд ли Сбербанку нужен ретейлер в этой стране. Это непрофильный актив, это в стратегию нашу заложено», — пояснил он.