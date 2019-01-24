Русфинанс Банк снизил ставки по программам автокредитования «Форсаж» и «Отличная возможность». Теперь оформить кредит на покупку нового и отечественного автомобиля стало возможно по ставке 16,8% годовых (ранее — 17,3% годовых).

Также банком были снижены ставки на 0,5 процентного пункта по специальным программам для марок: Chery, Lifan, Suzuki. Теперь оформить ссуду на покупку автомобиля марки Chery стало возможно по ставке 16,8% годовых, Lifan — от 10,7% до 16,8% годовых, Suzuki — под 16,8% годовых.

Минимальный размер первоначального взноса составляет от 0% до 10% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля в зависимости от выбранной программы. Сумма кредита варьируется от 50 тыс. до 6,5 млн рублей. Заем может быть выдан на срок от одного года до пяти лет. При оформлении личного страхования процентная ставка может быть снижена на 1,5—3 п. п. в зависимости от выбранной программы.

«Несомненно, что низкий первоначальный взнос делает данные программы привлекательными для заемщика, но в то же время процентные ставки по предложениям все еще остаются на достаточно высоком уровне», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.