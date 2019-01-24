Потерпевшим в результате аварии на тепломагистрали в Самаре положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), если событие будет признано страховым случаем, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Ответственность владельца опасного объекта застрахована в СПАО «Ингосстрах».

22 января 2019 года на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате выхода кипятка был причинен вред здоровью граждан, а также имуществу физических и юридических лиц. Ремонтные работы на трубопроводе завершены, в настоящий момент ведется заполнение магистрали и восстановление теплоснабжения потребителей.

Признание события страховым случаем возможно после получения страховщиком акта технического расследования происшествия. Пострадавшим нужно будет предоставить в страховую компанию заявление, документ, подтверждающий личность, и медицинское заключение с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности.

За причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164. При этом размеры выплат зависят от характера травмы. Например, травматический шок оценивается в 200 тыс. рублей, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60—800 тыс. рублей в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

С 2012 года в России действует закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе работникам данных предприятий.