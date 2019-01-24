Президент банка ВТБ Андрей Костин поддержал идею создания Центробанком Системы быстрых платежей (СБП) в России, рассказал он Business FM .

«Я думаю, то, что делает ЦБ, это замечательно. Мы поддерживаем действия ЦБ, мы считаем, что это идет в развитие рынка, конкуренции, — сказал Костин. — Я думаю, в ближайшее время мы вступим в эту систему и будем работать».

Ранее стало известно, что в Тинькофф Банке, банке «Ак Барс», Промсвязьбанке, Альфа-Банке, Росбанке и Совкомбанке ряд клиентов смогут переводить средства через Систему быстрых платежей уже с 28 января 2019 года. До 28 февраля 2019 года первые 12 банков — участников системы, которые задействованы в «пилоте», предложат новую услугу ограниченному количеству клиентов. Срок начала предоставления этой услуги клиентам банки определяют сами.