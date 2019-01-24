Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,35% и составил 2 482,71 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,14% до отметки 1 188,15.

Бумаги Сбербанка выросли на 0,86%, «Газпрома» — на 0,63%, «АЛРОСы» — на 0,4%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,17%, Московской биржи — на 2,75%.



«Российский рынок проседает в четверг. Накануне индекс Мосбиржи обновлял максимумы, сегодня в качестве факторов давления сработали высокая степень перекупленности и заметное ухудшение внешнего фона. В результате рублевый индикатор снижается и возвращается в область промежуточных поддержек 2 470—2 475 пунктов. Под ней есть более сильная поддержка на уровне 2 450 пунктов, и при ее пробое «медведи» станут более агрессивными. Индекс РТС консолидируется около 1 180 пунктов и тоже выглядит очень перегретым. Краткосрочный торговый коридор для индекса Мосбиржи составляет 2 460—2 485 пунктов, для индекса РТС — 1 170—1 185 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

