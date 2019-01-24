Экстенсивный рост российской экономики невозможен, рост может основываться только на увеличении отдачи на каждого занятого в российской экономике, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на сессии в «Русском доме» в Давосе.

«Если посмотреть на базовые макроэкономические и статистические показатели, связанные с демографией, динамикой населения, структурой населения, то очевидно, что экстенсивный рост экономики в России невозможен. Рост может основываться только на увеличении отдачи на каждого занятого в российской экономике», — сказал он.

Орешкин отметил, что технологическая повестка важна «для каждого сектора российской экономики, потому что только через такое движение вперед будет двигаться вперед и вся российская экономика».