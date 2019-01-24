Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился до 65,77 рубля, на 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 28,8 тыс. сделок на сумму порядка 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,73—66,15 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 74,64 рубля, опустившись на 60 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 9,3 тыс. сделок примерно на 530,6 млн евро по курсам от 74,59 до 75,34 рубля за евро.

«Российскому рублю, впрочем, все это не помеха, он сегодня продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. Доллар США завершит сессию четверга в пределах 65,8—66,45 рубля, евро — в коридоре 74,6—75,35 рубля. Как только из рыночных драйверов будет исключен фактор налогового периода, а инвесторы определятся с эмоциями по поводу Венесуэлы, рублевые пары вернутся к более логичным колебаниям. Есть, кстати, шанс, что вчера и сегодня ЦБ покупал на внутреннем рынке совсем мало валюты. Это тоже могло поддерживать российский рубль», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.